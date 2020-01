Eriksen, contatti costanti tra Tottenham e agente: speranza Inter – Sky

Secondo quanto riporta il giornalista sportivo ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano a “Sky Sport 24”, continuano i contatti tra l’entourage di Christian Eriksen e il Tottenham: l’obiettivo è convincere la società ad abbassare le pretese economiche e accettare l’offerta dell’Inter.

CONTATTI CONTINUI – Si continua a lavorare per portare Christian Eriksen all’Inter. L’agente del giocatore, Martin Schoots, sta infatti avendo contatti continui con la dirigenza del Tottenham. L’obiettivo è quello di abbassare le pretese della dirigenza degli Spurs che chiede 20 milioni per lasciar partire subito il giocatore. La speranza della società nerazzurra è di chiudere a un prezzo più vantaggioso e portare il giocatore a Milano per le visite mediche già in settimana. A riportarlo è Fabrizio Romano, esperto di calciomercato: «Contatti costanti tra l’entourage di Eriksen e la dirigenza del Tottenham. L’Inter infatti con il giocatore ha già l’accordo, ora l’agente è atteso a Londra per abbassare un po’ la richiesta degli Spurs. L’Inter offre 15 milioni bonus compresi, la convinzione della dirigenza nerazzurra è di chiudere presto l’operazione e far già arrivare il giocatore a Milano per le visite mediche».