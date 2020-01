Eriksen come Sneijder, l’Inter lo cerca per il salto di qualitÃ  – TS

Eriksen come Sneijder, l’Inter lo cerca per il...

Eriksen come Sneijder, l’Inter lo cerca per il salto di qualità – TS

“Tuttosport” sottolinea che Eriksen nell’Inter attuale potrebbe avere un impatto simile a quello di un eroe del Triplete, Sneijder.

PASAGGIO DI TESTIMONE – Eriksen come Sneijder, tanto per rimanere in ambito Mourinho. Nell’estate 2009 il folletto olandese arrivò dal Real Madrid dove era ormai un indesiderato e trasformò l’Inter in una macchina perfetta che arrivò al Triplete grazie, anche, alle sue straordinarie giocate.

SALTO DI QUALITA’ – A Milano confidano di ripetere quel percorso proprio con Eriksen, giocatore che ricorda per doti e qualità. E come l’olandese è cresciuto nell’Ajax. Wesley Sneijder era perfetto per il sistema di gioco ideato da Mourinho, il danese dovrà trovare la giusta collocazione in campo con Antonio Conte però è innegabile che un innesto del genere ridurrebbe ulteriormente il gap con la Juventus.