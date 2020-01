Eriksen, bluff Mourinho? Lui stregato da Conte ma oggi puÃ² giocare! – GdS

Eriksen, bluff Mourinho? Lui stregato da Conte ma oggi può giocare! – GdS

Christian Eriksen è sempre più vicino all’Inter, secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” ballano solamente un paio di milioni legati al bonus. Intanto l’ex allenatore nerazzurro José Mourinho in conferenza stampa chiude le porte (vedi articolo), un bluff il suo? Intanto il centrocampista oggi potrebbe giocare contro il Watford.

SEMPRE PIÙ VICINI – Christian Eriksen dovrà attendere solo qualche giorno prima di diventare un giocatore dell’Inter. Il centrocampista, nonostante sia stato accostato insistentemente al mercato nerazzurro oggi potrebbe giocare in Premier League con il Tottenham, nel corso della sfida delle 13:30 contro il Watford, così come annunciato da José Mourinho, che chiude le porte ai dirigenti nerazzurri. Questione di giorni però, perché il danese ormai da tempo ha un patto con l’Inter ed è rimasto stregato da Antonio Conte – come sottolineato dalla rosa -, “si erano conosciuti (e stimati) già da avversari. Il feeling è cresciuto con il passare del tempo e la riprova si è avuta proprio nelle ultime settimane, nel momento della decisione. Chi li conosce bene giura che al nazionale danese

sono arrivati segnali inequivocabili sulla volontà del tecnico salentino di averlo al più presto nel suo team. Sia per le capacità tecniche, che per le doti realizzative, ma anche per la sua disponibilità ad impegnarsi a fondo a caccia di grandi obiettivi. Con un ruolo da leader discreto”. A Milano il centrocampista guadagnerebbe 9 milioni a stagione, ovvero quanto il bomber Romelu Lukaku, più di loro solo il tecnico con undici.