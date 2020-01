Eriksen, avviata trattativa Inter-Tottenham! Ecco la strategia nerazzurra

Eriksen dal Tottenham all’Inter senza aspettare la scadenza del contratto? Tentativo in corso. Come riferisce sul proprio sito Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di “Sky”, è iniziata la trattativa tra le due società

PUNTO DI SVOLTA? – Christian Eriksen già a gennaio, l’Inter ci vuole provare. Non arrivano infatti segnali positivi per Arturo Vidal. Il Barcellona potrebbe cambiare allenatore e questo cambierebbe la prospettiva, con il cileno che sarebbe molto più vicino a una permanenza. La notizia è che la società nerazzurra ha avviato una trattativa con il Tottenham per il danese. Gli Spurs hanno ribadito la richiesta di 20 milioni per la cessione del giocatore, l’Inter dal canto suo preferirebbe investire una cifra più bassa in virtù del contratto in scadenza di Eriksen. Le strade sono due: l’inserimento di una contropartita come Matias Vecino o un aumento dell’offerta. Ore calde quindi in casa nerazzurra sul fronte Eriksen, mentre si continua a cercare un’intesa con l’agente del giocatore che è segnalato a Milano. L’idea originaria dell’Inter era trovare un accordo per giugno, ma è pronto un tentativo reale per chiudere subito. A questo punto si attendono aggiornamenti già nelle prossime ore per capire se davvero l’Inter riuscirà a mettere le mani su Eriksen.

Fonte: Sky Sport – Gianluca Di Marzio