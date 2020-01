Eriksen arriva con il tesoretto Gabigol? Nuova offerta per l’Inter – SM

Christian Eriksen è tornato insistentemente nei piani dell’Inter. La volontà del calciatore è quella di lasciare il Tottenham, che dal canto suo vorrebbe liberarlo già a gennaio per una cifra pari a 20 milioni. L’Inter valuta l’acquisto per giugno, quando potrebbe aver già incassato i soldi dalla cessione di Gabigol. Di seguito la notizia riportata da “Sportmediaset”

ERIKSEN E GABIGOL – Christian Eriksen potrebbe essere uno dei protagonisti in vista della prossima sessione di mercato. L’Inter valuta le richieste del suo entourage, e sarebbe pronta ad offrire al giocatore 10 milioni più bonus a stagione. La priorità per gennaio però è sempre Arturo Vidal, che oggi ritorna ad allenarsi con il Barcellona in attesa di scoprire il suo futuro. Occhio però che se l’affare dovesse complicarsi, i nerazzurri potrebbero sfruttare il tesoretto Gabigol per giocarsi tutto sul centrocampista danese del Tottenham. In Premier League il West Ham si è fatto avanti per Gabigol, ed è pronto ad offrire 22 milioni + bonus. Il Flamengo adesso è costretto ad alzare la prima offerta di 16 milioni.