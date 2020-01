Eriksen apre alla partenza a gennaio, Inter valuta: cifre e dettagli – GdS

Secondo la “Gazzetta dello Sport”, Christian Eriksen avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi dal Tottenham già a gennaio, senza aspettare l’ultimo giorno di contratto in estate. Una buona notizia per l’Inter che, se decidesse di investire subito sul giocatore, potrebbe bruciare la concorrenza e assicurarsi un giocatore top a centrocampo.

SEGNALI DI APERTURA – Speranze vive in casa Inter per un eventuale arrivo di Christian Eriksen in nerazzurro. Il centrocampista danese del Tottenham avrebbe infatti aperto alla possibilità di trasferirsi da Londra già a gennaio, senza aspettare l’estate, quando a contratto scaduto potrebbe ottenere molte proposte tra cui scegliere. Già, perché su di lui si potrebbe scatenare una vera e propria asta tra le big europee interessate, che significherebbe anche la possibilità di percepire un ingaggio monstre.

VALUTAZIONE E OFFERTA – Per questo l’Inter sta pensando di accelerare e strapparlo subito agli Spurs. Una scelta che soddisferebbe entrambi i club, dal momento che i nerazzurri si accaparrerebbero subito un giocatore top da regalare ad Antonio Conte per provare a vincere lo Scudetto e che il Tottenham non lo perderebbe a zero. La richiesta dei londinesi è di circa 20 milioni di euro e in casa nerazzurra si valuta se investire questa cifra su Eriksen.