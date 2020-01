Eriksen allevia l’amarezza dell’Inter: fissati l’arrivo e le visite mediche

Condividi questo articolo

Eriksen è pronto a vestirsi di nerazzurro. Come riportato da Gianluca Di Marzio – giornalista di “Sky Sport” -, l’ormai ex stella del Tottenham è in arrivo in Italia per l’iter necessario prima dell’annuncio ufficiale da parte dell’Inter

COLPO DANESE – La notizia del suo arrivo in Italia a inizio settimana girava da giorni. Adesso è davvero tutto confermato: Christian Eriksen sta per diventare un nuovo calciatore dell’Inter, questione di ore. Il centrocampista danese è atteso domani a Milano, dove effettuerà le visite mediche di rito prima della firma e dell’annuncio ufficiale. Eriksen lascia il Tottenham per l’Inter per le cifre ormai note (vedi dettagli dell’operazione). L’arrivo di Eriksen come colpo di mercato invernale nerazzurro è forse l’unica novità che può far trovare il sorriso all’ambiente interista, amareggiato – soprattutto per le polemiche esterne dopo il trattamento subito in campo – dopo il pareggio casalingo contro il Cagliari (vedi analisi tattica).