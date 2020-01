Eriksen all’Inter? Resa Mourinho: “Se vuole partire, a testa alta! I fischi…”

Condividi questo articolo

Eriksen ha giocato 90′ in Tottenham-Middlesbrough di FA Cup, gara vinta dagli Spurs per 3-1. Mourinho, in conferenza stampa, si è espresso sulla situazione del danese che è il grande obiettivo di mercato dell’Inter. Parole che sanno di resa

TOTTENHAM-MIDDLESBROUGH ULTIMA? – Le parole di José Mourinho su Christian Eriksen sembrano proprio una grande apertura all’Inter. Di seguito le dichiarazioni dell’ex tecnico nerazzurro: «Ha giocato molto bene, è stato molto professionale che è quello che mi aspettavo da lui. Se la sua decisione è di partire penso che debba partire a testa alta, se dà tutto come prova a fare per la squadra. I fischi dei tifosi? Ci vuole sempre rispetto, dobbiamo rispettarlo».