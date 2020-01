Eriksen all’Inter? Mourinho intanto lo schiera: titolare anche in FA Cup!

Condividi questo articolo

Eriksen è il grande nome attorno al quale orbita il mercato dell’Inter a gennaio. In attesa di notizie decisive nelle prossime ore per il centrocampista del Tottenham, Mourinho lo schiera ancora titolare in FA Cup

TITOLARE – Christian Eriksen dall’inizio in Tottenham-Middlesbrough di FA Cup. José Mourinho, dopo aver schierato il danese dal primo minuto anche in Premier League contro il Liverpool, punta ancora sul numero 23. Il portoghese, che ieri si è espresso sulla situazione del giocatore (vedi articolo), sceglie ancora l’obiettivo dell’Inter nonostante le voci sempre più insistenti di un addio già a gennaio direzione Milano. Di seguito la formazione degli Spurs diffusa dall’account Twitter del club inglese.