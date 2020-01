Eriksen all’Inter, Ã¨ fatta: tutte le cifre! Domenica “ospite” a San Siro? – SM

Eriksen all’Inter, è fatta: tutte le cifre! Domenica “ospite” a San Siro? – SM

Condividi questo articolo

Eriksen è davvero a un passo dall’Inter. “SportMediaset” riferisce che il Tottenham avrebbe accettato l’offerta nerazzurra, con il danese che potrebbe già essere a San Siro domenica ad assistere al match contro il Cagliari

CI SIAMO – Christian Eriksen all’Inter, il Tottenham dà il via libera. Le cifre dell’operazione si aggirano intorno ai 15 milioni di euro più 5 di bonus, per arrivare ai 20 richiesti dagli Spurs. La conference call tra il DS Piero Ausilio, l’agente del danese Martin Schoots e i dirigenti del club inglese avrebbe quindi sortito l’effetto sperato. Al giocatore un contratto di quattro anni e mezzo, con ingaggio da 10 milioni annui. Eriksen potrebbe addirittura essere presente a San Siro domenica per la partita contro il Cagliari, seppur non ci sia ancora certezza sui tempi effettivi del suo arrivo a Milano.

Fonte: SportMediaset