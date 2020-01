Eriksen all’Inter a gennaio, Conte ora spinge! Vidal e Nandez lontani

Condividi questo articolo

Eriksen balza in pole tra gli obiettivi dell’Inter per il centrocampo, dietro c’è la volontà di Conte. Vidal e l’alternativa Nandez sembrano sempre più lontani. Gli aggiornamenti dall’edizione online di “Repubblica”

LE ULTIME SULLA CORSA A TRE – Christian Eriksen sarebbe balzato al primo posto nella lista di priorità del mercato dell’Inter. Il danese, che si svincolerà a fine stagione dal Tottenham, può essere liberato dagli Spurs e in questo senso Antonio Conte spinge per la conclusione dell’operazione. Il tecnico nerazzurro, infatti, segue il giocatore dai tempi in cui allenava il Chelsea. Contestualmente, si è complicata la strada per arrivare ad Arturo Vidal. Il cileno è blindato da Ernesto Valverde al Barcellona. Anche l’alternativa Nahitan Nandez sarebbe tutt’altro che facilmente raggiungibile.

Fonte: Repubblica.it