Eriksen, addio Inter a gennaio? Servono due condizioni per cederlo – SI

Eriksen resta in bilico, visto che Conte non sembra puntare su di lui per l’Inter di ora e non solo. Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”, spiega in quale modo il danese potrebbe andare via già a gennaio.

L’OPZIONE – Christian Eriksen può andare via subito? Alfredo Pedullà spiega: «L’Inter ha mantenuto una linea molto coerente in estate, fino a ottobre, e fino agli ultimi giorni non ha dato via Radja Nainggolan perché non lo regalava. È fuori dai giochi, ma devono esserci due condizioni: una è che paghi. La formula è un prestito con obbligo di riscatto, non diritto. Poi deve essere una destinazione gradita».