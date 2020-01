Eriksen a giugno. Acuna, c’è distanza tra Inter e Sporting Lisbona – CdS

Christian Eriksen sembrerebbe essere sempre di più un nome per il mercato estivo, dato che, secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, l’Inter dovrà prima incassare qualcosa a gennaio prima di reinvestire per il centrocampista danese. Per quanto riguarda la fascia sinistra le cose si complicano per Marcos Alonso e Acuna, con il quale c’è ancora distanza con lo Sporting Lisbona.

SU ERIKSEN – “L’Inter aspetterà anche le partite contro Napoli e Atalanta prima di fare un quadro della situazione più preciso sui movimenti a centrocampo. Non è che ci siano alternative al rimandare eventuali chiusura di operazioni a metà mese. Da Josè Mourinho, indicazioni precise su Eriksen non ne sono arrivate. anche dalla

Danimarca ieri sono rimbalzati segnali di conferma di un possibile tentativo dell’Inter di anticipare a gennaio, con un adeguato sacrificio economico, un’operazione messa in cantiere per giugno, quando il giocatore sarà svincolato dal

Tottenham. Ma se non esce nessuno dall’organico interista, Ausilio e Marotta terranno congelato ogni discorso col Tottenham, che pure ha rinunciato all’idea di incassare un rinnovo di contratto del centrocampista che peraltro non rientra nei piani di Mourinho. Ma la linea dell’Inter è questa: qualsiasi investimento, solo in presenza di una cessione. Tutto in evoluzione, quello di Eriksen è un profilo intrigante ma l’operazione richiede ancora pazienza”.

FASCINA SINISTRA – Marcos Alonso rimane ai margini del Chelsea, che starà fuori anche per la partita di domani contro il Nottingham Forest in FA Cup. Le richieste del club inglese sono considerate esagerate dall’Inter. Un ritorno in Italia dello spagnolo, a queste condizioni non va considerato. “Da un Marcos all’altro – precisa il Corriere dello Sport – però, nel senso che il mirino resta puntato anche su Acuña dello Sporting Lisbona”. C’è ancora distanza tra l’Inter e il club portoghese, che chiedono circa 20 milioni. I nerazurri invece sono fermi a 15 ma con la formula del prestito con diritto di riscatto.

