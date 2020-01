Eriksen a gennaio, per l’Inter ci sono due motivi di perplessità – TS

“Tuttosport” mette in evidenza due motivi che potrebbero spingere l’Inter a evitare di affondare il colpo su Eriksen a gennaio.

CONTROINDICAZIONI – Eriksen a gennaio sarebbe un colpo importante. Sono pochi, se non inesistenti, oggettivamente, gli aspetti negativi dell’acquisto. Certo, un ingaggio da 10 milioni, seppur con tutti gli sgravi possibili, sarebbe altissimo per i recenti standard nerazzurri e alzerebbe ulteriormente il monte ingaggi già appesantito in estate con Conte e Lukaku. Ma ripetiamo, prendere oggi Eriksen, costerebbe meno che prenderlo da svincolato a giugno: il giocatore chiederebbe un ingaggio superiore e le commissioni sarebbero ben più alte.

PERPLESSITA’ TATTICHE – A livello tattico potrebbero esserci delle difficoltà immediate: se Conte continua a chiedere con insistenza Vidal è perché sa bene come il cileno conosca perfettamente sia il suo calcio che quello italiano. Eriksen, più offensivo di Vidal, abituato a giocare nei tre trequartisti del 4-2-3-1, dovrebbe calarsi nella nuova dimensione e adattarsi al ruolo di mezzala (anche se contro il Southampton ha coperto proprio quel ruolo), ma stiamo parlando di un giocatore con oltre 80 gare nelle coppe europee e quasi 100 con la sua nazionale con cui ha disputato due Mondiali e un Europeo. Inoltre Vidal è quell’incursore che piace a Conte per il suo modo di giocare verticale, mentre Eriksen è più un rifinitore, un giocatore che pensa in verticale, ma agisce con meno aggressività.