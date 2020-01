Eriksen a gennaio, l’Inter ci pensa: ecco tutti i vantaggi – TS

“Tuttosport” spiega tutti i motivi per cui l’Inter sta pensando di anticipare il colpo Eriksen già a gennaio. Un affare con molti vantaggi.

COLPO VANTAGGIOSO – La cifra per il cartellino è la stessa che il Barcellona richiede – oggi – per Arturo Vidal, ma è evidente che i 20 milioni eventualmente investiti per Christian Eriksen avrebbero un peso notevolmente diverso rispetto a quelli messi sul piatto per il cileno. Per l’età dei due contendenti – 33 a marzo Vidal, 28 a febbraio il danese -, e le conseguenti prospettive future, ma anche per la cifra stessa dell’acquisto: Eriksen è infatti in scadenza di contratto e solo ora il suo valore di mercato è sui 20 milioni. Il danese è un top player a livello europeo e se avesse un contratto differente, il suo prezzo si aggirerebbe sui 70-80 milioni almeno. Motivo per cuil’Inter non vorrebbe spendere più di 10-12 milioni per Vidal.

ANTICIPO – L’Inter lavora da mesi sul centrocampista del Tottenham. Già dalla scorsa estate Marotta e Ausilio avevano cerchiato in rosso il suo nome fra i giocatori in scadenza il 30 giugno 2020. Una pista difficilissima da perseguire per la ricca concorrenza e i costi dell’affare, ma gli uomini mercato nerazzurri non hanno mollato la presa, hanno avuto contatti continui con l’entourage del giocatore e nell’ultimo mese hanno dato il via all’assalto. L’Inter ha trovato un’intesa con Eriksen per giugno, ma gli eventi hanno portato il club di Suning e Tottenham a dialogare per un possibile trasferimento immediato di Eriksen alla corte di Conte (Ausilio a novembre è stato a Londra e ha parlato con il club del presidente Levy). La società inglese, assodata la volontà di Eriksen di non voler rinnovare il contratto, ha infatti deciso di cedere subito il ragazzo per non perderlo a zero, incassando qualcosa per il suo cartellino. I 20 milioni richiesti, ai quali andrebbero aggiunti 4-5 milioni di commissioni, vengono ritenuti una cifra congrua dall’Inter che però potrà affondare il colpo solamente quando avrà la certezza di incassare dalla cessione di Gabigol.

BENEFICI DEL COLPO – L’Inter sa che prendere subito Eriksen, oltre a dare una spinta importante alla squadra nel duello scudetto con la Juve, eviterebbe brutti colpi di scena nelle prossime settimane. Marotta e Ausilio sanno di aver lavorato bene e di avere acquisito una sorta di pole position con Eriksen e il suo agente, ma aspettare la scadenza del contratto permetterebbe agli altri club di poter rilanciare, mettere sul piatto cifre probabilmente irraggiungibili per l’Inter, oltre a commissioni logicamente più alte in caso di giocatore svincolato. Oggi Psg, Barcellona e Real Madrid non hanno nelle loro intenzione di investire subito per il giocatore, ma sarebbero in prima fila per ingaggiarlo a parametro zero. Solo il Manchester United, già interessato la scorsa estate, potrebbe provarci subito, il Tottenham però preferirebbe ovviamente cedere Eriksen all’estero e non a una diretta concorrente, così come lo stesso danese non sembrerebbe intrigato di andare ai Red Devils, fuori dalla lotta per il titolo in Premier. Come detto, prendere subito Eriksen avrebbe dei benefici a livello economico per quanto concerne l’ammortamento del cartellino del giocatore e di conseguenza anche l’ingaggio, di circa 10 milioni, verrebbe supportato meglio, ricordando come l’Inter, dando al giocatore un contratto di 4 anni e mezzo, beneficerebbe dei vantaggi economici del Decreto Crescita per i lavoratori provenienti dall’estero.