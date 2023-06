Eric Garcia nuova idea Inter, il Barcellona fissa prezzo e formula

Tra i tanti nomi per la difesa su cui l’Inter sta lavorando, spunta anche quello di Eric Garcia del Barcellona. Secondo il quotidiano catalano Sport, i blaugrana vorrebbero una cessione a titolo definitivo. Con prezzo già fissato.

OPPORTUNITÀ – Spunta anche il nome di Eric Garcia per l’Inter, che punta a rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Classe 2001, il giocatore blaugrana è tra i cedibili da parte del Barcellona vista anche l’abbondanza nel reparto per la squadra di Xavi Hernandez. I nerazzurri puntano a un’operazione in prestito, ma il club catalano vorrebbe cedere Eric Garcia soltanto a titolo definitivo per una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro. Tuttavia non è da escludersi un’operazione in prestito, ma soltanto con una clausola con opzione di riscatto per l’Inter.