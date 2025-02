L’erede di Acerbi è sul taccuino dell’Inter: ecco quanto costa! – TS

Il futuro di Francesco Acerbi all’Inter sembra ormai segnato: la sua sua situazione si protrarrà tale fino a giugno, dove le strade poi dovrebbero dividersi. C’è un nome su tutti per prenderne l’eredità.

SOSTITUTO – L’erede di Acerbi, che scadrà nel 2026 ma che in estate potrebbe già lasciare l’Inter, parlerà olandese. Sì, perché il profilo che piace più di tutti a Piero Ausilio e Dario Baccin è quello di Sam Beukema. Il difensore del Bologna, connazionale di Stefan de Vrij (che dovrebbe rinnovare il suo contratto in estate), è l’indiziato principale per diventare il nuovo pilastro della difesa nerazzurra. Un reparto, come il centrocampo, che urge di maggior freschezza. Il classe 1998 è cresciuto tanto al Bologna e adesso è arrivato il momento di lasciare la comfort zone felsinea per misurarsi con palcoscenici ancor più importanti e prestigiosi.

Beukema l’erede di Acerbi? Inter super interessata: le cifre

CIFRE – Beukema piace all’Inter non solo per le sue doti difensive, ma anche per la leadership e per l’esperienza già acquisita nel calcio italiano. Come scrive Tuttosport, per strapparlo al Bologna servono circa 25-30 milioni di euro. Una cifra che la stessa Inter non giudica troppo alta. Ritornando ad Acerbi, domani sarà a disposizione di Simone Inzaghi ma sempre per la panchina, così come già successo domenica per il derby.