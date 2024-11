Enzo Fernandez obiettivo dell’Inter? Affare complicato, ecco perché

L’indiscrezione arriva dal The Sun, secondo cui il club nerazzurro starebbe seguendo da vicino Enzo Fernandez: ecco le ultime novità a riguardo e perché l’affare sarebbe di difficile realizzazione.

NUOVO NOME PER IL CENTROCAMPO – Campo ma anche programmazione futura. Un occhio da una parte e uno dall’altra: l’Inter pensa già a come rinforzarsi in vista del futuro? Chissà. L’indiscrezione arriva dal The Sun, secondo cui il club nerazzurro starebbe seguendo da vicino Enzo Fernandez. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese, il centrocampista potrebbe lasciare il Chelsea dopo che è stato scavalcato nelle gerarchie da Caicedo e Lavia.

Ipotesia reale o utopia per l’Inter?

IPOTESI COMPLICATA – In questo momento della stagione iniziano a circolare primi nomi su come ogni squadra potrebbe rinforzarsi. Enzo Fernandez è l’ultimo nome accostato alla formazione di Simone Inzaghi. Ipotesi reale o soltanto fantacalcio? Su Enzo Fernandez ci sarebbe anche il Barcellona, ma anche in questo caso, come per l’Inter, sembrerebbe essere un’ipotesi alquanto remota almeno nell’immediato. Il motivo risale appunto nelle cifra che il Chelsea ha speso per prelevarlo lo scorso anno dal Benfica: 121 milioni di euro, una cifra monstre che bloccherebbe qualsiasi operazione. Un’altra strada potrebbe essere un prestito? Chissà. La cosa certa è che, al momento, questa sfida sembra difficile da poter perseguire.