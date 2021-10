Ent. Vlahovic: «No rinnovo! Commisso ha rifiutato 60 milioni più bonus»

Vlahovic non firmerà alcun rinnovo con la Fiorentina. A ribadirlo forte e chiaro ai microfoni di FirenzeViola.it è l’entourage dell’attaccante serbo che svela come Commisso, che nel frattempo ha messo nuovamente in dubbio lo scudetto dell’Inter (vedi articolo), abbia rifiutato una super offerta

MESSAGGIO CHIARO – Dusan Vlahovic ha deciso di non rinnovare il suo contratto con la Fiorentina, che dunque si prepara a perderlo a zero. Tra le squadre interessate all’attaccante c’è anche l’Inter. L’entourage del giocatore serbo, ai microfoni di FirenzeViola.it, ribadisce il messaggio: «Dusan non firmerà alcun rinnovo con la Fiorentina. Quest’estate avevamo portato un’offerta da 60 milioni più bonus, tra noi e il club acquirente c’era già l’accordo, ma il presidente Rocco Commisso non ha voluto sentire ragioni. Ha risposto dicendoci che Vlahovic è come un figlio per lui, che non lo avrebbe venduto in nessun modo e che avrebbe fatto di tutto per rinnovargli il contratto. Non vogliamo negoziare il rinnovo con la Fiorentina, ecco perché non parliamo né con voi giornalisti né con la società».

Fonte: firenzeviola.it – Giacomo Iacobellis e Dimitri Conti