Enciso nome nuovo per l’Inter? In Inghilterra: ‘Interesse ad ingaggiarlo’

Enciso nome nuovo per il mercato dell’Inter. Il giocatore paraguaiano, esterno di attacco, secondo i colleghi inglesi è finito nel mirino dei nerazzurri.

NOME DALL’INGHILTERRA – La filosofia dell’Inter va avanti: ossia rafforzare la squadra con giocatori giovani. Ecco il perché dell’arrivo di giocatori come Luis Henrique e Petar Sucic, ma anche l’interesse verso ragazzi come Bonny, Leoni, Hojlund o Mosquera. Dall’Inghilterra, sta emergendo un altro nome: quello di Julio César Enciso. Ecco quanto riferito dai colleghi di Team Talk: «Secondo quanto riferito da alcune fonti a TEAMtalk, l’Inter è interessata ad ingaggiare Julio Enciso durante la sessione estiva di calciomercato, e sono emerse le dichiarazioni del giocatore del Brighton and Hove Albion sul suo futuro. Secondo quanto riferito a TEAMtalk, l’Inter avrebbe messo nel mirino Enciso e vorrebbe portarlo a San Siro quest’estate. L’Inter si prepara a un’estate importante, con un obiettivo fondamentale: abbassare l’età media della squadra e costruire il futuro. Il club italiano intende puntare su giovani talenti che possano crescere e raggiungere il loro pieno potenziale con la maglia nerazzurra, ed è qui che si inserisce Enciso». Enciso nell’ultima stagione all’Ipswich ha messo a referto tre gol e quattro assist in 29 partite, non riuscendo però a salvare gli inglesi dalla retrocessione in Championship. Il paraguaiano è di proprietà del Brighton.