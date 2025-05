Empoli, il riscatto di Esposito passa dalla salvezza: ma oggi resta in bilico

L’Empoli ha manifestato l’intenzione di esercitare il diritto di riscatto per Sebastiano Esposito, attualmente in prestito dall’Inter. La decisione finale è strettamente legata all’esito della stagione: la permanenza in Serie A sarà determinante per concretizzare l’operazione.

DIRITTO DI RISCATTO – L’Empoli è intenzionato a riscattare Sebastiano Esposito per una cifra fissata a 5 milioni di euro. La società toscana ha già comunicato la propria volontà all’Inter, ma tutto dipenderà dalla salvezza dei toscani. Esposito ha disputato una stagione positiva con la maglia dell’Empoli, realizzando otto gol e fornendo un assist. Il giovane attaccante, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, ha trovato continuità e spazio sotto la guida di Roberto D’Aversa, diventando un punto di riferimento nel reparto offensivo. In caso di retrocessione, l’Empoli potrebbe rivedere le proprie strategie di mercato, rendendo più complessa l’operazione di riscatto.

L’Empoli esercita il diritto di riscatto su Esposito?

LATO INTER – L’Empoli, dal canto suo, potrebbe valutare una rivendita del giocatore in caso di riscatto, con una valutazione che potrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro. L’Inter, proprietaria del cartellino, non dispone di un’opzione di controriscatto, ma si è riservata una percentuale sulla futura rivendita