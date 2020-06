Emerson vuole l’Italia: la Juventus sfida l’Inter e gioca la carta Sarri – TS

Emerson vuole tornare a giocare in Italia e giocarsi le sue chance in vista dell’Europeo 2021. Inter e Juventus lo seguono da tempo, e i bianconeri potrebbero giocare la carta Maurizio Sarri.

SU EMERSON – La Juventus, secondo quanto riportato dal quotidiano di Torino, sarebbe favorita per l’acquisto di Emerson, seguito anche dall’Inter. Il motivo? I buoni rapporti con il Chelsea e il buon feeling con Maurizio Sarri. Il calciatore vuole tornare a giocare in Italia, per potersi giocare le sue chance in vista dell’Europeo 2021 e convincere Roberto Mancini. Il Chelsea potrebbe cedere il calciatore in prestito con diritto di riscatto: l’Inter c’è e segue la vicenda.

Fonte: TuttoSport.