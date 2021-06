Emerson Royal, un ostacolo in più per l’Inter: la situazione – Sky

Nella giornata di oggi l’Inter si è incontrata con l’agente di Emerson Royal. Il giocatore del Barcellona è uno degli obiettivi nerazzurri in caso di partenza di Achraf Hakimi, ma come riporta Luca Marchetti di “Sky Sport”, spunta una nuova difficoltà nella trattativa.

NUOVO INTOPPO – Nuova difficoltà nella trattativa tra Inter e Barcellona per Emerson Royal. Che fa aumentare il prezzo del giocatore, come riporta Luca Marchetti di “Sky Sport”: «Emerson Royal potrebbe essere l’erede di Hakimi qualora dovesse lasciare l’Inter. Sempre che arrivi la fatidica offerta di quota 80 milioni del PSG o se dovesse decollare la trattativa con il Chelsea. Per l’Inter, però, c’è una nuova difficoltà. Emerson Royal viene dal Betis Siviglia e c’è un accordo fra loro e il Barcellona: se il giocatore dovesse essere ceduto in questa sessione di mercato, al Betis andrà una percentuale di 9 milioni di euro. Quindi la richiesta dei catalani per la cessione è di 20-25 milioni di euro. Prestito? Sia la società che il giocatore non vogliono. L’interesse rimane, ma resta questa difficoltà in più».