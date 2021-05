Emerson Royal spegne subito ogni voce: «Il Barcellona vuole tenermi»

Emerson Royal (vedi approfondimento) – terzino di proprietà del Barcellona e in prestito al Betis Siviglia – è uno dei nomi usciti in giornata come possibili sostituti in caso di partenza di Achraf Hakimi. Il giocatore stesso, dal ritiro del Brasile, ha però scacciato ogni possibile voce su un suo passaggio all’Inter.

FUTURO CHIARO – Emerson Royal, nonostante sia stato accostato all’Inter in caso di una partenza di Achraf Hakimi direzione PSG, ha il futuro ben chiaro. In conferenza stampa dal ritiro del Brasile, ha infatti parlato in questo modo delle voci di mercato: «Dal primo luglio ho un contratto con il Barcellona. Il mio prestito al Betis finisce in questa stagione, poi mi aspettano tre anni al Barcellona che voglio godermi al massimo. Inoltre so già che i blaugrana si sono messi in contatto con il Betis per informarli che mi vogliono tenere».