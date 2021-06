Emerson Royal non è più il nome in vantaggio per il ruolo di quinto destro della nuova Inter. Ad assicurarlo è il giornalista Pedullà che, durante “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, spiega cosa blocca l’operazione per il post-Hakimi

AFFARE COMPLICATO – L’Inter potrebbe dover cambiare i propri piani sulle corsie laterali. A queste condizioni difficile andare su Emerson Royal per la fascia destra. I motivi sono legati sia ai costi alti sia alla volontà del calciatore. Il Barcellona per cederlo vuole almeno 25 milioni di euro. Inoltre, il Real Betis ha una percentuale sulla rivendita che potrebbe far lievitare il prezzo. Ma per il momento non c’è nessuna volontà di monetizzare con il suo cartellino. Del resto, lo stesso Emerson Royal vuole restare in Spagna per giocarsi il posto da titolare con la maglia del Barcellona. Le percentuali per l’Inter sono ridottissime, prossime al 10%. Come eventuale erede di Achraf Hakimi (ammesso vada via, ndr) sulla destra bisognerà guardare altrove.