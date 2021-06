Emerson Royal è uno dei giocatori accostati all’Inter come eventuali sostituti di Hakimi. Secondo Sky Sport, però, in giornata c’è stato un incontro fra il suo agente e il Barcellona, con l’intenzione di restare in blaugrana.

RESTA LÌ – È vicino a sfumare uno dei nomi segnalati per l’Inter in caso di cessione di Achraf Hakimi. Per il terzino destro brasiliano Emerson Royal mercoledì è arrivata l’ufficialità del ritorno al Barcellona, dopo due anni al Real Betis (vedi articolo). Potrebbe rimanere lì, stando al giornalista Marco Demicheli: «In giornata c’è stato un incontro fra l’agente di Emerson Royal e il Barcellona. Sembra sia destinato a rimanere. Per Emerson Palmieri la valutazione data dal Chelsea è di venti milioni di euro, i primi contatti dell’Inter con l’entourage sono risultati positivi».