Emerson Royal: i numeri dell’esterno brasiliano che piace all’Inter

L’Inter è sulle tracce di Emerson Royal, esterno brasiliano di proprietà del Barcellona in prestito al Real Betis. Andiamo a scoprire di più su questo laterale classe 1999.

NOME NUOVO – L’Inter prepara il terreno nel caso in cui arrivi l’offerta irrinunciabile per Achraf Hakimi. Il club non si siede nemmeno a trattare per meno di 80 milioni di euro, la palla passa quindi ora al PSG. Nel frattempo, però, i nerazzurri iniziano a pensare all’eventuale piano B. E il nome scelto per la fascia destra è quello di Emerson Royal (vedi articolo). Esterno brasiliano di São Paulo, Emerson Aparecido Leite de Souza Junior ha 22 anni e ha giocato le ultime due stagioni e mezzo con la maglia del Real Betis. Ma il suo cartellino appartiene al Barcellona, che lo acquistò dall’Atletico Mineiro a gennaio 2019. Andiamo a scoprire di più su questo esterno classe 1999.

TUTTA FASCIA – Partiamo innanzitutto dai numeri di Emerson Royal. Col Real Betis, da febbraio 2019 a oggi, il laterale ha 79 presenze, 5 reti e 10 assist. In termini assoluti, la sua stagione migliore è quella 2019/20, conclusa con 3 reti e 6 assist in 34 presenze. L’ultima, invece, si chiude con 2 reti e 4 assist, in 38 presenze totali. Il confronto coi numeri di Hakimi è impietoso (7 gol e 11 assist con l’Inter). Tuttavia, anche Emerson Royal è il classico esterno in grado di coprire indefessamente tutta la fascia destra, come si può vedere dalla sua heatmap stagionale (fonte: SofaScore):

PROSPETTO – Emerson Royal è nato il 14 gennaio 1999, quindi ha solo 22 anni, uno in meno dell’attuale numero 2 nerazzurro. Sarebbe quindi un investimento di prospettiva per l’Inter, che dovrà però trattare il suo acquisto col Barcellona. Anche il club catalano non versa in buone acque dal punto di vista finanziario: non si conosce ancora la cifra che chiederebbe il Barça, né tantomeno quanto l’Inter sarebbe disposta a spendere. L’unico obiettivo è quello di evitare un altro acquisto à la Dalbert (acquistato per 20 milioni di euro nel 2017 e ancora di proprietà nerazzurra): se acquisto sarà, l’obiettivo sarà quello di contenere il più possibile l’esborso economico.