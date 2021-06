Emerson Royal, l’Inter nemmeno nei pensieri: «Presto il sogno sarà realtà»

Emerson Royal è tornato al Barcellona dopo l’esperienza al Betis. L’esterno blaugrana, nel mirino dell’Inter per il dopo Hakimi (QUI le ultime), manda un messaggio d’amore al club catalano. Porte chiuse al mercato?

PORTE CHIUSE? – Emerson Royal è nel mirino dell’Inter, ma il messaggio per i tifosi del Barcellona non sembra lasciare molte speranze: «Ciao a tutti i tifosi del Barça. Io adesso sono con la nazionale brasiliana, ma presto saremo assieme. Questo era parte dei miei sogni d’infanzia: giocare per il Barcellona, e presto sarà realtà. Fra poco giocheremo insieme: forza Barcellona e forza Catalogna».