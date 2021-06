Emerson Royal-Inter, scenario non cambia: Barcellona chiaro con gli agenti

La situazione Emerson Royal sembra restare la stessa per l’Inter (e non solo): la posizione del Barcellona comunicata ai suoi agenti.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il Barcellona non avrebbe cambiato idea su Emerson Royal. Il sito del quotidiano spagnolo ha spiegato che il club blaugrana sarebbe stato molto chiaro con gli agenti del terzino quando li ha incontrati negli uffici del club al Camp Nou per migliorare il contratto del giocatore dalla durata di 3 stagioni a 5. Il laterale dovrebbe muoversi dalla squadra catalana in nessun caso.

IPOTESI – Dunque dovrebbero venire meno l’ipotesi Inter per il dopo Achraf Hakimi. Quella PSG in caso di mancato arrivo del marocchino. E l’addio del brasiliano qualora Joao Cancelo venisse preso dal Manchester City nell’ambito di uno scambio.

Fonte: MundoDeportivo.com – Sergi Solé