Emerson Royal, l’esito dell’incontro fra i suoi agenti e l’Inter

Emerson Royal può diventare il sostituto di Hakimi, come fatto sapere da Gianluca Di Marzio nel corso del pomeriggio (vedi articolo). Il giornalista di Sky Sport, sul suo sito, fa il punto dell’incontro avuto fra i suoi agenti e l’Inter.

NOME IN CORSO – Emerson Royal è un obiettivo dell’Inter. Oggi è andato in scena un incontro tra i suoi agenti (Frederic Pena, assieme ai fratelli Giuffrida) in sede a Milano. Sono andati via poco fa, senza rilasciare dichiarazioni. Per il momento, stando al sito di Gianluca Di Marzio, si tratta di un vertice conoscitivo, ancora senza affondare il colpo ma solo cercando di capire la situazione. Il difensore classe ’99, tornato al Barcellona dal Real Betis, è però il primo nome in caso di partenza di Achraf Hakimi, a oggi richiesto da Chelsea e PSG. Se il marocchino dovesse essere sacrificato l’Inter andrebbe su Emerson Royal come obiettivo primario.