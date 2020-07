Emerson Palmieri, trattativa arretrata tra Inter e Chelsea: i dettagli – Sky

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha parlato a “Sky Sport” della situazione della trattativa fra Inter e Chelsea per Emerson Palmieri. Il giocatore resta l’obiettivo numero uno per la fascia sinistra.

IN CIMA ALLA LISTA – Dopo l’arrivo di Achraf Hakimi sulla fascia destra, per la fascia sinistra l’Inter continua a sondare Emerson Palmieri del Chelsea. Come riporta l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano a “Sky Sport”, i nerazzurri starebbero lavorando per sbloccare la situazione, forti soprattutto della volontà del giocatore che non rientra più nei piani del tecnico dei londinesi, Frank Lampard: «È uno degli obiettivi più concreti per il mercato dell’Inter, siamo ancora in uno stato di trattativa arretrato. Per adesso siamo all’inizio dei contatti che sono positivi perché il giocatore vuole rientrare in Italia dal Chelsea. Conte lo conosce bene e lo vede bene, ora bisogna trovare formula e prezzo per un giocatore che non è più determinante per i londinesi, che stanno anche cercando un altro esterno sinistro sul mercato. Ora si tratta, è l’obiettivo numero uno per la fascia mancina»

Fonte: Sky Sport – Fabrizio Romano