Emerson Palmieri, tentazione Juventus! La carta per battere l’Inter – TS

Condividi questo articolo

Emerson Palmieri, terzino del Chelsea, non sarebbe solo in orbita Inter ma anche Juventus, pronta a giocarsi la carta Miralem Pjanic

SCENARIO – Secondo quanto riportato da “Tuttosport”, nel futuro di Miralem Pjanic non sarebbe da escludere nemmeno il Chelsea. Il centrocampista potrebbe essere offerto ai Blues per Emerson Palmieri, anche se ovviamente non per un scambio alla pari. Un’ipotesi che complicherebbe non poco i piani dell’Inter. Infatti il terzino dei londinesi sarebbe fortemente tentato dal club bianconero. Da ricordare però che il punto fermo della società torinese resterebbe sempre Arthur del Barcellona, con conseguente offerta del giocatore bosniaco sul tavolo dei catalani.

Fonte: Antonino Milone – Tuttosport