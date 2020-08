Emerson Palmieri, svolta positiva per l’Inter: la novità col Chelsea – Sky

Emerson Palmieri

Emerson Palmieri resta uno dei nomi per l’Inter sulle fasce, anche se per l’ennesima volta si è parlato di Darmian. In chiusura di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport il giornalista Gianluca Di Marzio è tornato sui nerazzurri e ha dato una novità positiva dal Chelsea.

SPAZIO TERZINI – Così Gianluca Di Marzio: «Matteo Darmian il Parma, quando lo prese dal Manchester United, aveva un impegno con l’Inter che alla fine della stagione sarebbe passato all’Inter. Il Parma inconterà la squadra nerazzurra nei prossimi giorni e vedremo se rispetterà l’impegno, lui si sente già nerazzurro. La Fiorentina ha incontrato l’Inter e ha detto che Dalbert Henrique non lo vuole più, quindi ritorna e Cristiano Biraghi torna alla Fiorentina. Vediamo se si riaprirà nei prossimi giorni. A proposito: il Chelsea ha preso Ben Chilwell e questo è positivo per chi vuole Emerson Palmieri, ovvero l’Inter».

ALLENATORE TRANQUILLIZZATO – Emerson Palmieri all’Inter ritroverebbe Antonio Conte, confermato ufficialmente lunedì pomeriggio. Per Gianluca Di Marzio non c’è un vincitore che emerge dal summit con Steven Zhang: «Chi vince? Direi in questo momento tutti e due. Non sarà magari un sorriso, ma non è di circostanza. Oggi sono emersi retroscena, hanno voluto tutti mettere una pietra sopra su quanto accaduto. Non sono stati ad analizzare episodio e parola, hanno voluto mettere una pietra sopra e provare a ripartire con più serenità. Conte si è presentato all’incontro molto più tranquillo, rispetto alle ultime esternazioni».