Emerson Palmieri, una situazione favorisce l’Inter. Nainggolan resta? – Sky

Condividi questo articolo

Emerson Palmieri diventa il prossimo obiettivo dell’Inter per la fascia, dopo l’ufficialità di Hakimi. Gianluca Di Marzio, dopo essersi espresso su Sanchez (vedi articolo), nel corso di “Sky Calcio Show – L’Originale” ha riepilogato il resto del mercato nerazzurro, parlando anche di Nainggolan.

CHI ARRIVA E CHI VA? – Dopo aver preso Achraf Hakimi l’Inter si sposta su altri obiettivi. Così Gianluca Di Marzio: «Sono due, Sandro Tonali ed Emerson Palmieri. Su Tonali trattativa già avviata, c’è da trovare l’accordo con Massimo Cellino. Su Emerson Palmieri si sta approfittando anche del fatto che l’italo-brasiliano fa quasi sempre tribuna o panchina. Non gioca più, viene escluso a sorpresa da Frank Lampard: inizialmente non voleva andare via da Londra perché si trova bene, ora non esclude di lasciare il Chelsea e tornare in Italia. L’Inter ha mosso i primi passi. Per Radja Nainggolan offerte serie e concrete non ce ne sono, potrebbe anche rimanere. Su Lautaro Martinez bisogna aspettare, oggi la mano sul fuoco che Lautaro Martinez possa essere l’attaccante dell’Inter nella stagione 2020-2021 non ce la metto. Ivan Perisic è sul mercato: il Bayern Monaco è vero che non ha mosso passi concreti per comprarlo, ma perché ha aspettato un possibile sconto. È un giocatore che l’Inter vorrà piazzare: non sarà facile».