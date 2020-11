Emerson Palmieri: “Serie A, mi piacerebbe tornare. A gennaio? Vedremo…”

Emerson Palmieri Italia

Emerson Palmieri, terzino del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della nazionale. Il giocatore ha anche avuto modo di parlare di quello che potrebbe essere il suo futuro e un ritorno in Serie A. Parole a cui stare attenti, visto il noto interessamento dell’Inter nei suoi confronti.

POSSIBILE FUTURO – Emerson Palmieri, terzino del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa direttamente dall’Italia. Il giocatore si è espresso sul suo possibile futuro lontano da Londra, con anche l’Inter fra le pretendenti. Il club nerazzurro, infatti, lo ha a lungo cercato – senza successo – nelle precedenti sessioni di mercato. Ecco quanto rivelato dall’ex giallorosso sul tema: «In estate ho ricevuto interessamenti dall’Italia e non solo, ma nulla di concreto. Mi piacerebbe tornare in Serie A, non so quadno accadrà, forse a gennaio o forse tra cinque anni. Non posso dirlo, nel calcio cambia tutto velocemente. Tutti sanno che ho un grande affetto per la Roma, penso che sia una squadra forte, ma parlare di Scudetto è prematuro. È difficile perché ci sono tante altre avversarie».