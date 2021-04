Emerson Palmieri, rientro in Italia vicino? Inter non in prima fila – Sky

Aggiornamenti sul futuro di Emerson Palmieri, tormentone di mercato per l’Inter di Antonio Conte. Ma i nerazzurri non sembrano in pole position, secondo “Sky Sport”

LONTANO – L’estate 2021 potrebbe essere quella buona per il ritorno in Italia di Emerson Palmieri, attualmente sotto contratto col Chelsea. L’italo-brasiliano piace a tantissime squadre ed è stato più volte accostato all’Inter, ma secondo “Sky Sport” la Juventus avrebbe intenzione di accelerare la trattativa nei prossimi mesi. Il sito dell’emittente televisiva non accenna ad un affare già in piedi, ma l’acquisto di Ben Chilwell ha inevitabilmente ostruito gli spazio sulla corsia di sinistra del Chelsea.

SCENARI – Nelle scorse settimane, Emerson Palmieri ha aperto ad un possibile ritorno in serie A (QUI le sue parole). Resta da capire se la Juventus deciderà di soddisfare le richieste economiche del Chelsea. Il profilo dell’ex Roma è stato accostato più volte all’Inter, che continua ad aver bisogno di un profilo diverso, sulla sua corsia mancina, anche dopo l’esplosione di Matteo Darmian.

Fonte: Sport.sky.it