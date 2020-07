Emerson Palmieri primo nome per la fascia sinistra. Inter, 2 obiettivi – Sky

Emerson Palmieri resta un obiettivo caldo in casa Inter. Il laterale del Chelsea, come conferma Andrea Paventi in collegamento negli studi di SkySport24, resta il prescelto per la fascia sinistra. Di seguito le ultime novità di mercato per i nerazzurri

ESTERNI DA RINFORZARE – A destra è ormai concluso l’affare Hakimi: l’esterno sarà a disposizione di Antonio Conte nella prossima stagione. L’Inter vuole, invece, un nuovo titolare anche a sinistra e in tal senso resta importante l’ipotesi Emerson Palmieri. L’ex Roma resta il primo nome per quel ruolo, ma la trattativa deve ancora decollare. Come riporta, invece, Dario Massara, i nerazzurri seguono anche profili giovani: Kumbulla e Tonali restano nel mirino per il prossimo mercato.