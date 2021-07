Emerson Palmieri, primi contatti con il Napoli! Inter molla la presa? – Sky

Emerson Palmieri può fare ritorno in Italia. L’Inter lo osserva ormai da qualche anno, ma negli ultimi tempo si è inserito in maniera forte il Napoli di Spalletti (vedi articolo). Secondo quanto riferito da De Micheli, giornalista di “Sky Sport”, il club partenopeo si prepara ad accelerare

PRIMI CONTATTI – Emerson Palmieri, dopo l’esperienza alla Roma, può fare ritorno in Serie A. Sull’esterno del Chelsea ci sono Inter e Napoli, con il club partenopeo che cerca di accelerare i tempi: «Emerson Palmieri piace molto a Luciano Spalletti, che vorrebbe allenarlo al Napoli. Anche all’Inter piace. In questa settimana ci sarà un primo contatto tra il club partenopeo e gli agenti di Emerson per capire come mandare avanti l’operazione», così Marco De Micheli su “Sky Sport 24”.