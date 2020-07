Emerson Palmieri, offerta Inter pronta: le cifre! Mosse Chelsea – Guardian

Emerson Palmieri nel mirino dell’Inter per la fascia sinistra. Secondo quanto raccontato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano nel suo articolo su “The Guardian”, i nerazzurri preparano l’offerta da sottoporre al Chelsea. I Blues si muovono per il sostituto

DOMINO DI TERZINI SINISTRI – “L’Inter ha aperto i dialoghi con il Chelsea per acquistare l’esterno sinistro Emerson Palmieri. Antonio Conte vuole aggiungere il nazionale italiano alla sua squadra, dopo averlo portato al Chelsea nel gennaio 2018, e i nerazzurri sono pronti a offrire venti milioni di euro.

Emerson prenderebbe in considerazione il trasferimento perché non ha il posto da titolare sicuro nel Chelsea e vuole l’occasione migliore per essere la prima scelta dell’Italia agli Europei della prossima estate. Il Chelsea chiederà un’offerta più alta per il giocatore, che ha un contratto fino al 2022. Anche la Juventus è interessata a Emerson, i cui spazi saranno ancora più chiusi dall’acquisto di un esterno sinistro.

Ben Chilwell del Leicester è la prima scelta ma la richiesta potrebbe essere un ostacolo, Alex Telles e Nicolas Tagliafico, rispettivamente al Porto e all’Ajax, sono le opzioni di riserva”.

Fonte: Fabrizio Romano – The Guardian