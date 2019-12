Emerson Palmieri-Marcos Alonso, casting a due: Inter lavora, casi diversi

Emerson Palmieri e Marcos Alonso rappresentano le due alternative maggiormente desiderate dall’Inter per la fascia sinistra. Secondo quanto riporta il Sun, la posizione dei due calciatori è comunque molto diversa. Di seguito le ultime novità sul mercato dei nerazzurri

CASTING A DUE – Emerson Palmieri e Marcos Alonso sono due dei nomi da seguire da vicino per il mercato di gennaio dell’Inter. I due esterni sinistri non sono inamovibili per il Chelsea, anzi, e farebbero molto comodo a Conte. La loro posizione, però, almeno secondo quanto riportano dall’Inghilterra, è differente. L’ex Roma sembra comunque essere felice a Londra e sembra riluttante a lasciare la Premier League. Lo spagnolo, invece, non ha ancora avviato trattative con nessun club, nonostante il forte interesse. Potrebbe anche partire in prestito a gennaio.