Emerson Palmieri, l’Inter ha la data per provarci. Ranocchia in uscita – SI

Condividi questo articolo

Emerson Palmieri Italia

Emerson Palmieri continua a essere il primo nome sulla lista di Conte per la fascia sinistra. Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – crede che l’Inter possa sferrare l’attacco vincente a fine mercato. Ranocchia ai saluti

ESTERNO MANCINO – L’Inter non si ferma e va alla ricerca di occasioni di mercato, per Alfredo Pedullà una arriverà da Londra: «Emerson Palmieri è una situazione aperta da ultimi dieci giorni di mercato. Per ora sta lì, poi te lo possono dare in prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Chelsea ha fatto degli investimenti ed è coperto sulla fascia sinistra. Il Genoa nelle ultime ore ha fatto passi molto importanti nei confronti di Andrea Ranocchia. L’Inter sta facendo tutto quello che ha chiesto Antonio Conte». In pratica per Pedullà l’Inter proverà a portare Emerson Palmieri a Milano nell’ultima settimana di settembre.