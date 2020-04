Emerson Palmieri, Juventus lascia strada libera? Bianconeri su ex Inter

Indiscrezioni vedrebbero la Juventus dare battaglia all’Inter per Emerson Palmieri, terzino del Chelsea, ma tutto potrebbe cambiare

INTRIGO – Secondo quanto riportato dal sito di “Tuttosport”, sarebbe possibile che i piani per un addio di Mattia De Sciglio e conseguente assalto all’obiettivo dell’Inter, Emerson Palmieri, possano cambiare. Questo potrebbe accadere nel caso di un’offerta anche per Alex Sandro. In questo caso la Juventus potrebbe puntare su un ex nerazzurro. Si tratta di Alex Telles, laterale di spinta del Porto. Insomma, situazione in evoluzione, con i bianconeri che potrebbero lasciare campo libero per l’esterno del Chelsea.

Fonte: Fabio Riva – Tuttosport