Emerson Palmieri, l’Inter fa sul serio. Tonali priorità, ma riecco Kessié – Sky

Emerson Palmieri è un nome per il mercato dell’Inter, ma dietro Tonali rispunta uno che certo non può essere apprezzato al 100%: Kessié del Milan. Gianluca Di Marzio, in apertura di “Sky Calcio Show”, ha parlato delle mosse dei nerazzurri all’indomani della rovinosa sconfitta contro il Bologna.

DAL CAMPO AL MERCATO – Così Gianluca Di Marzio: «Emerson Palmieri è un’idea che l’Inter in realtà ha da diverso tempo. Ci ha provato anche a gennaio come per Marcos Alonso, ma il Chelsea in quella sessione di mercato non ha aperto. Adesso invece Emerson Palmieri rientra meno nei programmi di Frank Lampard, spesso nelle ultime partite è andato addirittura in tribuna. L’Inter ha riavviato la macchina dei contatti per Emerson Palmieri: non ci risulta una vera offerta ufficiale al Chelsea, però ne stanno parlando col suo entourage. L’Inter è intenzionata a fare sul serio, ha capito che il giocatore può accettare. Sandro Tonali è una priorità della società, che vuole assicurarsi uno dei centrocampisti italiani di maggior livello. Ha il sì del giocatore, che è una garanzia, deve trovare l’accordo con Massimo Cellino. Sta nascendo, nell’idea di Antonio Conte, di provare a prendere un centrocampista di muscoli e personalità, fisicamente di un certo tipo. Vorrebbe riprovare l’Inter, bisognerà capire la volontà di club e giocatore, per Franck Kessié del Milan. Era stato già un’idea di gennaio, l’Inter aveva proposto uno scambio con Roberto Gagliardini. Da capire con quali basi l’Inter ci riproverà nelle prossime settimane, e quale sarà la valutazione del Milan che può anche dire no».