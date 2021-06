Emerson Palmieri non sarà il prossimo laterale sinistro dell’Inter. In diretta su Sportitalia il giornalista Alfredo Pedullà spiega come i nerazzurri abbiano lasciato andare la trattativa col Chelsea.

NON SI FA – Alfredo Pedullà è sicuro: «Per Emerson Palmieri l’unica squadra italiana è il Napoli. Piaceva all’Inter che si è tirata fuori, e ora non so che rapporti possa avere col Chelsea (dopo che Achraf Hakimi è andato al PSG anziché ai londinesi, ndr). Il Napoli può prenderlo solo in prestito con diritto di riscatto, se cambiassero determinate condizioni sarebbe la prima squadra su di lui ma il Chelsea lo lascia solo per cash».