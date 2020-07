Emerson Palmieri, Inter pronta a chiudere. Pressing su Tonali – SM

Condividi questo articolo

L’Inter, dopo Hakimi, è pronta a regalarsi un esterno sinistro. Il prescelto è Emerson Palmieri, già transitato in Serie A con la maglia della Roma e attualmente di proprietà del Chelsea. Continua, inoltre, il pressing sul Brescia per Sandro Tonali. Le ultime da “SportMediaset”

PRESSING – Dopo aver sistemato la fascia destra con l’arrivo di Achraf Hakimi, l’Inter punta a rinforzare anche l’altra corsia laterale. Il prescelto è Emerson Palmieri, esterno difensivo di proprietà del Chelsea. Il club nerazzurro, nel corso dei contatti per il rinnovo del prestito di Moses, ha chiesto infomazioni sull’esterno italo-brasiliano. Il profilo è gradito ad Antonio Conte, che ha già allenato il calciatore durante la sua esperienza nel club londinese. L’Inter è pronta ad affondare il colpo: è pronta l’offerta per strappare il calciatore al club londinese, che lo valuta circa 30 milioni. Parallelamente alla trattativa per Emerson continua il pressing sul Brescia per Sandro Tonali. L’Inter ha dalla sua il gradimento del giocatore, resta da convincere il presidente Cellino. Il presidente del Brescia valuta il talento italiano circa 50 milioni. L’Inter punta invece ad un’operazione “stile Barella”. Si attendono novità nelle prossime settimane.