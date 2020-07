Emerson Palmieri, Inter pronta a chiudere. Abbandonate altre piste? – GdS

“La Gazzetta dello Sport” sottolinea i passi in avanti nella trattativa per Emerson Palmieri del Chelsea. La volontà del calciatore è chiara da tempo e l’Inter ha messo da parte i nomi alternativi

BANDIERA A SCACCHI? – Per “La Gazzetta dello Sport” è il profilo più vicino di tutti, insieme a Sandro Tonali (QUI le ultime sul centrocampista classe 2000). Emerson Palmieri sembra ormai destinato a vestirsi di nerazzurro. Al Chelsea è una specie di separato in casa e da gennaio ha messo insieme una sola apparizione. I Blues l’hanno inserito ufficialmente nella lista dei partenti. “L’Inter sta aspettando il momento buono per intavolare la trattativa, la valutazione oscilla tra i 20 e i 25 milioni di euro, il giocatore ha già detto sì“. La volontà di Emerson Palmieri è nota da tempo e proprio per questo il club nerazzurro non sta vagliando le altre piste: “Segnale evidente di una buona sicurezza sulla riuscita dell’affare“.

