Emerson Palmieri-Inter, pista difficile. Chelsea fermo sulle richieste

Emerson Palmieri Italia

Il mercato di gennaio è alle porte e l’Inter è alla ricerca di rinforzi per completare la rosa e continuare la corsa allo scudetto. Emerson Palmieri, esterno del Chelsea, è uno dei nomi per la corsia esterna dei nerazzurri. Ma il club londinese rimane fermo sulle sue richieste

PISTA DIFFICILE – L’Inter è alla ricerca di un esterno sinistro che possa andare a completare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Secondo quanto riferito da “SportMediaset” uno dei nomi più caldi in entrata è certamente quello di Emerson Palmieri, esterno di proprietà del Chelsea già seguito quest’estate dai nerazzurri. La soluzione appare, però, poco percorribile. L’Inter vorrebbe concludere l’operazione in prestito, magari con l’inserimento di qualche contropartita tecnica. Ma il club londinese rimane fermo sulle sue richieste: cessione a titolo definitivo e solo per cash. L’affare, con queste basi, difficilmente andrà in porto.