L’Inter è una delle squadre, insieme al Napoli, che corteggia Emerson Palmieri. Il giocatore del Chelsea e della Nazionale potrebbe arrivare in caso di cessione di Hakimi. Lo riporta Alfredo Pedulla su “Sportitalia Mercato”.

OCCASIONE DI MERCATO − L’Inter è in pressing su Emerson Palmieri, che sarebbe corteggiato anche dal nuovo Napoli di Luciano Spalletti. Come sostiene Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”, non bisogna sottovalutare il club nerazzurro. In caso di cessione di Achraf Hakimi, infatti, l’Inter avrebbe i soldi necessari per sferrare l’attacco decisivo. Il giocatore del Chelsea ha un contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe partire per una cifra intorno ai quindici milioni più bonus.