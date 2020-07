Emerson Palmieri-Inter? Oggi in tribuna con il Chelsea. Marcos Alonso…

Condividi questo articolo

Emerson Palmieri è accostato con forza all’Inter nelle ultime settimane (qui le ultime settimane). Il laterale intanto fa sempre più fatica a imporsi nel Chelsea. I Blues, infatti, stanno facendo tutt’altre scelte, escludendo anche Marcos Alonso sulla fascia sinistra

VERSO L’ADDIO – I rumors di mercato attorno a Emerson Palmieri non mancano con l’Inter che sembra avvicinarsi al laterale ex Roma. Chiari segnali di mercato arrivano dalla Premier League. Il Chelsea era impegnato quest’oggi contro il Crystal Palace, partita vinta dai Blues con il punteggio di 2-3. Palmieri era in tribuna anche oggi, mentre Marcos Alonso, altro nome accostato all’Inter, è rimasto per tutta la partita in panchina. Lampard sta preferendo infatti Azpilicueta a sinistra ai due mancini che a questo punto sono sempre più vicini all’addio.