Emerson Palmieri-Inter, contatti positivi! Si stringe per Tonali – Sky

Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato, in collegamento su “Sky Sport 24”, ha parlato del mercato dell’Inter e dei possibili colpi Emerson Palmieri e Tonali per la squadra di Conte

MERCATO – Queste le parole di Fabrizio Romano: «Dopo l’ufficialità di Hakimi l’Inter vuole regalarsi un esterno a sinistra. Il nome è quello di Emerson Palmieri, esterno di proprietà del Chelsea già transitato in Italia con le maglie di Palermo e Roma. Conte lo aveva fatto acquistare al Chelsea durante la sua esperienza a Stanford Bridge. Sono già partiti i contatti, positivi con la squadra londinese. A centrocampo l’obiettivo rimane Sandro Tonali. Il calciatore ha già dato l’ok ai nerazzurri, nei prossimi giorni l’Inter si siederà ad un tavolo con il Brescia per provare a chiudere la trattativa. In difesa si punta su Marash Kumbulla del Verona. Ma con la concorrenza della Lazio ed il prezzo del cartellino del calciatore che sale, l’Inter si è un po’ defilata».